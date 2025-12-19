Balestrate un Natale per bambini | il villaggio di Babbo Natale con gonfiabili e prelibatezze

A Balestrate il Natale si trasforma nel paese dei bambini, con un magico villaggio di Babbo Natale ricco di gonfiabili e delizie. Dal 19 al 24 dicembre, il centro si anima di allegria e divertimento, offrendo un’esperienza indimenticabile per grandi e piccini. Un’occasione speciale per vivere la magia delle feste in un’atmosfera fiabesca e coinvolgente, proprio di fronte al parco giochi vietato ai social.

Balestrate diventa il paese dei bambini e raddoppia il divertimento. Dal 19 dicembre, fino al 24, aprirà il villaggio di Babbo Natale, proprio di fronte al parco giochi vietato ai social. Per i più piccoli un'area piena di spensieratezza e divertimento totalmente gratuita offerta dalla.

