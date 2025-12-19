Bagno a Ripoli a scuola diatriba sul Natale | Cori religiosi annullati Erano esclusi tanti bambini
Un coro natalizio di bimbi di quinta elementare finito, loro malgrado, nel tritacarne politico. Succede a nella scuola Enriques Agnoletti del Padule, a Bagno a Ripoli. Il progetto di un coro natalizio, con canzoni religiose, è all'ultimo momento saltato ed il professore di religione, Gianmaria. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Bagno a Ripoli: concerto di Natale alle elementari mandato fuori dalla scuola. "Non inclusivo". La denuncia di Matteo Zoppini (Fdi)
Canti natalizi annullati a scuola perché "religiosi": lo spettacolo viene eseguito all'esterno
Annullati canti di Natale all'interno di una scuola primaria, polemica di FdI a Bagno a Ripoli - Polemica a Bagno a Ripoli per l'annullamento dei canti di Natale all'interno di una scuola primaria.
