Babbo Natale sulla slitta doni e presepi viventi | il weekend a Savignano

Un weekend natalizio a Savignano sul Rubicone, tra tradizioni e magia, con il presepe vivente realizzato dai bambini e dalle famiglie dell’asilo Vittorio Emanuele. Domenica 21 dicembre, vivi l’atmosfera incantata e autentica di questa festa speciale, immerso tra doni, luci e il calore delle tradizioni locali. Un appuntamento da non perdere per grandi e piccini, per condividere lo spirito natalizio nella splendida cornice di Savignano.

