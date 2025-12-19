Babbo Natale si cala dalla Torre dell’orologio di Palazzo Pretorio a Pisa

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bocca aperta e occhi rivolti al cielo per non perdere lo spettacolo andato in scena nel pomeriggio del 19 dicembre, nell’ambito del programma “Pisa città del Natale”. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

babbo natale si cala dalla torre dell8217orologio di palazzo pretorio a pisa

© Lanazione.it - Babbo Natale si cala dalla Torre dell’orologio di Palazzo Pretorio a Pisa

Leggi anche: Babbo Natale si calerà dalla Torre dell’orologio. Letterine, staffetta e mercato di artigianato

Leggi anche: Babbo Natale dalla Torre dell'Orologio atterra su Ponte di Mezzo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Babbo Natale si cala dalla Torre dell'orologio; Babbo Natale si cala dalla Torre di Arnolfo, le foto dello spettacolo in piazza Signoria; Foiano, Babbo Natale si cala dalla Torre Civica e scende la neve; Babbo Natale si cala dalla Torre dell'orologio.

babbo natale cala torreFirenze, Babbo Natale acrobata si cala dalla facciata di Palazzo Vecchio - Babbo Natale si trasforma in acrobata per un giorno e si cala dalla Torre di Arnolfo a Palazzo Vecchio. 055firenze.it

Babbo Natale si cala dalla Torre di Arnolfo, le foto dello spettacolo in piazza Signoria - Bocca aperta e occhi rivolti al cielo per non perdere neanche un secondo dello spettacolo che è andato in scena nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, in piazza Signoria. lanazione.it

La sindaca di Firenze Sara Funaro festeggia il Natale dalla Torre di Arnolfo - Oggi a Palazzo Vecchio gli elfi si sono calati dalla Torre di Arnolfo, un modo per festeggiare il Natale dopo ... lanazione.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.