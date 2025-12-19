Babbo Natale in Vespa a Caltagirone un Natale che corre sulla solidarietà

A Caltagirone il Natale viaggia su due ruote e parla il linguaggio della solidarietà. Nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 dicembre torna “Babbo Natale in Vespa, il Natale è uguale per tutti”, l’iniziativa promossa dal Vespa Club Caltagirone nell’ambito di “Lumina 2025, il Natale a. 🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Com. “Babbo Natale in Vespa, il Natale è uguale per tutti”: sabato 20 e domenica 21 dicembre appuntamento nel segno della solidarietà; Una Vespa per un sorriso, iniziativa benefica per i piccoli pazienti dell'ospedale Gravina.

