Babbo Natale fa tappa a Bologna | appuntamento a Palazzo Zani

Babbo Natale arriva a Bologna per la sua quarta edizione, portando magia e allegria nel cuore della città. Nei giorni 19 e 20 dicembre, il giardino storico di Palazzo Zani si trasforma in un suggestivo scenario natalizio dedicato alle famiglie. Un appuntamento speciale per vivere momenti indimenticabili, tra tradizione e meraviglia, e immergersi nell’atmosfera festiva che rende il Natale unico e speciale.

Tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, si terrà a Bologna la IV° edizione di un appuntamento natalizio dedicato alle famiglie e ambientato nella splendida cornice del giardino storico di Palazzo Zani, in via S. Stefano 56.L'antica ghiacciaia si trasforma per due pomeriggi nella mitica casetta di.

