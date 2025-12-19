Azzurro donna | nuova responsabile per la provincia di Sondrio

Azzurro Donna rafforza il proprio impegno nella provincia di Sondrio nominando Marianna Azzola come nuova responsabile. Un passo importante per il movimento femminile di Forza Italia, che punta a promuovere iniziative e valori di crescita e partecipazione femminile nel territorio. La nomina rappresenta un segnale di rinnovamento e di attenzione alle esigenze delle donne nella provincia.

Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, ha nominato la dottoressa Marianna Azzola quale nuova responsabile per la provincia di Sondrio. La nomina rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione della presenza femminile nella vita politica e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it Leggi anche: Chiara Boffini nuova presidente del Gruppo Terziario Donna di Sondrio Leggi anche: Chiara Boffini nuova presidente del Gruppo Terziario Donna di Sondrio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Azzurro donna: nuova responsabile per la provincia di Sondrio; Forza Italia Giovani Lecco, presentata la nuova segreteria provinciale: Elisa Ratti segretaria; Il Natale di 'Azzurro Donna Calabria' e 'Per Te' per l'Oncologia Ematologica Pediatrica del 'Ciaccio-De Lellis'; Cerveteri, il centrodestra si compatta e guarda alle amministrative: firmato l’accordo di coalizione -. Marianna Azzola responsabile di Azzurro Donna - Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia, ha nominato la dottoressa Marianna Azzola quale nuova Responsabile per la provincia di Sondrio. primalavaltellina.it Azzurro Donna punta sulla Petracci - Non mere parole per Forza Italia che continua a scommettere sul progetto Azzurro Donna". ilrestodelcarlino.it @follower L'evento organizzato dalla responsabile di Azzurro Donna Candida Pittoritto ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.