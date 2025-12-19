Azienda pronta al trasloco | raggiunto l’accordo per il trasferimento da Vicenza a Roveredo
È stata trovata l'intesa per il trasferimento del sito produttivo dallo stabilimento di Nanto (in provincia di Vicenza) alla sede di Roveredo in Piano. L'annuncio è arrivato dalla stessa azienda al termine del tavolo regionale di Veneto Lavoro a cui hanno preso parte We Do Space, Confindustria. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Leggi anche: L'azienda si trasferisce da Vicenza a Roveredo: lavoratori in sciopero
Leggi anche: Andrea sfrattato da Windsor ma il trasloco costa troppo, tarda il trasferimento a Sandringham
L’Azienda Ipis: "Pronti al trasloco" - L’Azienda speciale consortile Ipis, "Insieme per il sociale", che comprende i Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino,... ilgiorno.it
Albero pronto, omini pronti Tutta l’azienda è pronta a vivere la magia del Natale L’atmosfera più bella dell’anno è ufficialmente iniziata - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.