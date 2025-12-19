Avvicendamento alla guida dei Piloti dello Stretto | Donato lascia al suo posto Michele Costa

Un nuovo capitolo prende vita nello Stretto di Messina, con il cambio di leadership dei piloti. Dopo oltre un decennio alla guida, Letterio Maria Livio Donato cede il testimone a Michele Costa. Un passaggio di consegne che segna un momento importante per la storica corporazione, pronta a affrontare le sfide future con rinnovato spirito e determinazione.

Avvicendamento alla guida della corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, che per oltre dieci anni è stata guidata da Letterio Maria Livio Donato. Oggi presso la Capitaneria di Porto si è svolta la cerimonia di saluto del capo pilota Clc, che per raggiunti limiti d'età ha lasciato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

