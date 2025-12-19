Un nuovo capitolo prende vita nello Stretto di Messina, con il cambio di leadership dei piloti. Dopo oltre un decennio alla guida, Letterio Maria Livio Donato cede il testimone a Michele Costa. Un passaggio di consegne che segna un momento importante per la storica corporazione, pronta a affrontare le sfide future con rinnovato spirito e determinazione.

© Messinatoday.it - Avvicendamento alla guida dei Piloti dello Stretto: Donato lascia, al suo posto Michele Costa

Avvicendamento alla guida della corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, che per oltre dieci anni è stata guidata da Letterio Maria Livio Donato. Oggi presso la Capitaneria di Porto si è svolta la cerimonia di saluto del capo pilota Clc, che per raggiunti limiti d'età ha lasciato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

