Averna e Zedda Piras passano a Illva Saronno | accordo da 100 milioni con Campari
Averna e Zedda Piras si uniscono a Illva Saronno in un investimento strategico da 100 milioni, segnando una svolta significativa nel panorama del beverage italiano e internazionale. Questa operazione rafforza la posizione delle aziende coinvolte, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione sul mercato globale. Un passo importante che sottolinea l’importanza del settore nel panorama economico e industriale del nostro paese.
Un’importante operazione industriale porta Saronno al centro della scena del beverage italiano e internazionale. Illva Saronno Holding ha raggiunto un accordo con Campari Group per l’acquisizione di due marchi storici: l’amaro siciliano Averna e il mirto di Sardegna Zedda Piras. Il valore complessivo dell’operazione è di 100 milioni di euro e il passaggio di proprietà . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Leggi anche: Campari cede Averna e Zedda Piras: accordo da 100 milioni con Illva Saronno
Leggi anche: Campari vende l’Amaro Averna e il mirto Zedda Piras a Illva Saronno. Accordo chiuso per 100 milioni
Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni; Campari cede amaro Averna e mirto Zedda Piras a Illva Saronno per cento milioni di euro; Campari vende Averna e il mirto Zedda Piras: lo stabilimento di Alghero al gruppo Ilva Saronno; La società del Disaronno acquista da Campari. Venduti Averna e Zedda Piras per €100 milioni.
Averna e Zedda Piras passano a Illva Saronno: accordo da 100 milioni con Campari - Un’importante operazione industriale porta Saronno al centro della scena del beverage italiano e internazionale. ilnotiziario.net
Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding: gli advisor - PedersoliGattai consulente legale di Campari mentre Illva Saronno Holding è stata affiancata da BonelliErede ... toplegal.it
Campari vende Averna e Zedda Piras per 100 milioni di euro - Ad accaparrarsi i due storici marchi è Illva Saronno, mentre Campari si concentrerà su Braulio. dissapore.com
Braulio resta a Campari, smentite le indiscrezioni: nessuna cessione Il gruppo ha venduto invece Averna e Zedda Piras a Ilva Saronno per 100 milioni di euro. L’amaro di Bormio viene considerato un brand strategico nella categoria dei liquori #laprovinciauni - facebook.com facebook
Mirto Zedda Piras e Amaro Averna venduti per 100 milioni. Repubblica e La Stampa valutate 75 milioni di euro. Sono questi i valori della libera informazione x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.