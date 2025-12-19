Averna e Zedda Piras passano a Illva Saronno | accordo da 100 milioni con Campari

Averna e Zedda Piras si uniscono a Illva Saronno in un investimento strategico da 100 milioni, segnando una svolta significativa nel panorama del beverage italiano e internazionale. Questa operazione rafforza la posizione delle aziende coinvolte, aprendo nuove prospettive di crescita e innovazione sul mercato globale. Un passo importante che sottolinea l’importanza del settore nel panorama economico e industriale del nostro paese.

Un’importante operazione industriale porta Saronno al centro della scena del beverage italiano e internazionale. Illva Saronno Holding ha raggiunto un accordo con Campari Group per l’acquisizione di due marchi storici: l’amaro siciliano Averna e il mirto di Sardegna Zedda Piras. Il valore complessivo dell’operazione è di 100 milioni di euro e il passaggio di proprietà . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

