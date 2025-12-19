Avellino il giovane condannato per stalking e lesioni ai domiciliari | la decisione del Tribunale

Un giovane di Avellino, condannato recentemente per stalking e lesioni, passerà dagli arresti in carcere ai domiciliari. Il Tribunale ha deciso di adottare questa misura alternativa, considerando la condanna a due anni e cinque mesi di reclusione. La vicenda solleva ancora una volta il tema della tutela delle vittime e delle misure di sicurezza per chi ha commesso reati di questo tipo.

Un ventiseienne originario di Avellino, recentemente condannato a due anni e cinque mesi di reclusione per stalking e lesioni aggravate nei confronti della sua ex compagna e del suo attuale fidanzato, lascerà il carcere per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. La decisione è. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Leggi anche: Stalking e lesioni, condannato Salvatore Del Campo Leggi anche: Operazione Antimafia in Irpinia: quattro in carcere e due ai domiciliari, la decisione del GIP di Avellino Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sentenza ad Avellino: condanne e assoluzioni nel processo per stalking e lesioni; Avellino: stalking e aggressione all'ex, due condanne e un'assoluzione; Avellino: stalking e aggressione all'ex, due condanne e un'assoluzione. Stalking e lesioni, il ventiseienne condannato lascia il carcere: domiciliari con braccialetto elettronico - Lascerà il carcere per essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari il ventiseienne avellinese condannato qualche giorno fa a due anni e cinque mesi per stalking e lesioni aggrava ... irpinianews.it

Stalking e aggressione alla ex e al nuovo compagno: arrivano due condanne - Due anni e cinque mesi per un ventiseienne avellinese, attualmente detenuto, accusato di stalking e di una vera e propria spedizione punitiva ai danni della ex e del suo nuovo fidanzato, col ... irpinianews.it

Avellino: stalking e aggressione all'ex, due condanne e un'assoluzione - Due anni e cinque mesi per un giovane di 26 anni di Avellino accusato di stalking e aggressione ai danni della ex e del suo nuovo fidanzato. msn.com

Sport Channel 214. . Alle 17.15 l'Avellino sfida il Catanzaro al Ceravolo. Biancolino non avrà a disposizione Milani ed Insigne, fuori dai giochi anche il giovane Marchisano. Il tecnico, come sempre, dovrà decidere se schierare la difesa a tre o a quattro. L'u - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.