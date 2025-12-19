Avellino assolto 42enne accusato di maltrattamenti

Un uomo di 42 anni residente nel Baianese è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie. La vicenda, che aveva attirato l'attenzione della comunità, si è conclusa con una sentenza di assoluzione, ponendo fine a un procedimento giudiziario che aveva sollevato molte discussioni.

Si è concluso con una sentenza di assoluzione il procedimento a carico di un uomo di 42 anni, residente in un comune del Baianese, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Tra le aggravanti contestate dalla Procura figurava, in particolare, il fatto che le presunte violenze si.

