Avatar James Cameron smentisce Matt Damon | Non gli è mai stato offerto il ruolo da protagonista

James Cameron smentisce Matt Damon: il regista del franchise Avatar ribadisce che il ruolo da protagonista non è mai stato offerto all’attore di Will Hunting. Con una dichiarazione decisa, Cameron chiarisce i rumors, sottolineando come la scelta degli interpreti sia sempre stata attentamente ponderata, escludendo ogni ipotesi di proposte non avanzate. Un chiarimento che mette fine alle speculazioni e conferma la direzione artistica del progetto.

© Movieplayer.it - Avatar, James Cameron smentisce Matt Damon: "Non gli è mai stato offerto il ruolo da protagonista" Il regista e produttore del franchise ha negato di aver mai proposto il personaggio principale alla star di Will Hunting - Genio ribelle. In una delle molteplici interviste rilasciate nell'ultimo periodo in occasione dell'uscita nelle sale di Avatar - Fuoco e cenere, James Cameron ha negato di aver offerto, in passato, il ruolo da protagonista della saga a Matt Damon. In diverse occasioni, l'attore ha confessato pubblicamente di aver rifiutato di recitare nel franchise di James Cameron ma il regista ha fermamente negato di avergli offerto il ruolo, smentendo ufficialmente la sua versione. James Cameron smentisce Matt Damon "Non gli è mai stato offerto il ruolo" ha dichiarato Cameron "Non ricordo se gli abbia mandato la sceneggiatura o meno, credo di no, poi . 🔗 Leggi su Movieplayer.it Leggi anche: Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron è ipertrofico e la cosa non gli fa bene Leggi anche: Dov’è stato girato Avatar: Fuoco e cenere, le location del terzo film della saga cult di James Cameron La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Avatar: Fuoco e Cenere, il film di James Cameron nelle sale ha una scena post-credits? - Il terzo capitolo della saga fantascientifica di Cameron è finalmente nelle sale di tutto il mondo, così possiamo scoprire insieme se alla fine della storia è presente o meno una scena post- movieplayer.it

