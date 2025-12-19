Avatar | Fuoco e Cenere | 12 milioni nelle anteprime USA

Dopo un avvio sotto le aspettative, Avatar: Fuoco e Cenere di James Cameron potrebbe sorprendere con un weekend stimato superiore ai 90 milioni di dollari, confermando il suo grande appeal al pubblico. Con un potenziale record alle anteprime USA e un entusiasmo crescente, il ritorno nel mondo di Pandora si prospetta più forte che mai. Un film atteso che promette di lasciare il segno al botteghino e conquistare il cuore degli spettatori.

© Universalmovies.it - Avatar: Fuoco e Cenere | 12 milioni nelle anteprime USA James Cameron sotto le aspettative iniziali, ma il weekend stimato per Avatar: Fuoco e Cenere potrebbe portare oltre i 90 milioni. Secondo i dati riportati da Deadline, Avatar: Fuoco e Cenere ha incassato 12 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì, si tratta di uno score sotto di 5 milioni rispetto ai 17 milioni di Avatar: La via dell’acqua (2022). Un inizio solido ma non esplosivo per il terzo capitolo, che potrebbe però beneficiare del passaparola natalizio. Le stime per il weekend nel Box Office USA all’esordio ora variano tra 90-105 milioni. Tra gli altri film usciti quest’anno, con l’aggiunta degli incassi del venerdì ancora da contabilizzare per Fuoco e Cenere: Dune: Parte 2 (32,2 milioni Fridaypreviews) e Captain America: Brave New World (40,9 milioni Fridaypreviews). 🔗 Leggi su Universalmovies.it Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere | Svelate le previsioni di incasso USA Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere, il film di James Cameron nelle sale ha una scena post-credits? La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. 'Avatar: Fuoco e cenere', cosa sapere sul terzo capitolo della saga; «Avatar 3: fuoco e cenere», dentro la perfezione di un universo parallelo; Avatar. Fuoco e cenere: il ritorno su Pandora tra lutto, guerra e famiglia nel nuovo film di James Cameron; Avatar - Fuoco e cenere (2025) di James Cameron - Recensione. “Avatar – Fuoco e Cenere”: il viaggio epico di James Cameron - "Avatar: Fuoco e Cenere" è il nuovo capolavoro di James Cameron, un viaggio epico su Pandora tra emozione, famiglia e spettacolo visivo. fashiontimes.it

Avatar: Fuoco e Cenere, quanto incasserà e perché è importantissimo saperlo - Naturalmente, si prevede che Avatar: Fuoco e Cenere sarà il re incontrastato del box office nelle prossime settimane, con un primo weekend tra i 340 e i 380 milioni di dollari a livello globale: di ... cinema.everyeye.it

Avatar: Fuoco e Cenere, quanto ha incassato in Italia il primo giorno? - Alla prova del botteghino, Avatar: Fuoco e Cenere si conferma il film di Natale da battere, ecco come ha debuttato al botteghino italiano in attesa del debutto negli USA. msn.com

Avatar: Fuoco e Cenere è arrivato al cinema. Ragioniamo sull'impatto dell'opera e su ciò che rappresenta. Trovate la nostra recensione su BadTaste.it, ma trovate qui un breve assaggio. Avete visto il film #cinema #avatar #avatarfuocoecenere - facebook.com facebook

Poster belli bellissimi: Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron secondo Ryosuke Takeuchi. x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.