Avatar ecco il terzo capitolo di Cameron
Scopri il terzo capitolo di Avatar, un’avventura emozionante che ti porterà oltre i confini dell’immaginazione. Per i primi dieci fortunati, un regalo speciale: un biglietto omaggio per il cinema. Basta consegnare questa pagina alla cassa della multisala Astoria, a partire dalle 18. Non perdere questa occasione unica di vivere l’esperienza cinematografica di Cameron gratuitamente. Ti aspettiamo!
Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Avatar: Fuoco e Cenere, il film diretto da James Cameron è il terzo capitolo della saga Avatar. In Avatar 3, Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) e i figli Lo’ak, Tuk e Kiri sono ancora ospiti del clan acquatico dei Metkayina, ma non c’è serenità: la morte di Neteyam (Jamie Flatters) pesa sui cuori di tutti. Spider (Jack Champion), diverso tra i Na’vi, nonostante abbia ripudiato gli esseri umani e si senta parte della famiglia, rimane il figlio naturale del Colonnello Quaritch (Stephen Lang): l’avatar di quest’ultimo è di nuovo in forma, ancora in caccia del disertore rivoluzionario Jake per conto della RDA, ma anche a suo modo affezionato a Spider, che rivorrebbe con sé, spinto da un impulso ambiguo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
