Avatar ecco il terzo capitolo di Cameron

Scopri il terzo capitolo di Avatar, un’avventura emozionante che ti porterà oltre i confini dell’immaginazione. Per i primi dieci fortunati, un regalo speciale: un biglietto omaggio per il cinema. Basta consegnare questa pagina alla cassa della multisala Astoria, a partire dalle 18. Non perdere questa occasione unica di vivere l’esperienza cinematografica di Cameron gratuitamente. Ti aspettiamo!

© Ilrestodelcarlino.it - Avatar, ecco il terzo capitolo di Cameron Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa della multisala Astoria a partire dalle 18. In cartellone arriva Avatar: Fuoco e Cenere, il film diretto da James Cameron è il terzo capitolo della saga Avatar. In Avatar 3, Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) e i figli Lo’ak, Tuk e Kiri sono ancora ospiti del clan acquatico dei Metkayina, ma non c’è serenità: la morte di Neteyam (Jamie Flatters) pesa sui cuori di tutti. Spider (Jack Champion), diverso tra i Na’vi, nonostante abbia ripudiato gli esseri umani e si senta parte della famiglia, rimane il figlio naturale del Colonnello Quaritch (Stephen Lang): l’avatar di quest’ultimo è di nuovo in forma, ancora in caccia del disertore rivoluzionario Jake per conto della RDA, ma anche a suo modo affezionato a Spider, che rivorrebbe con sé, spinto da un impulso ambiguo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: David Cameron: «I nuovi eroi di Avatar? Una famiglia di rifugiati». Le novità sul terzo capitolo della saga Leggi anche: Avatar: Fuoco e Cenere sarà il capitolo più lungo del franchise di James Cameron, ecco quanto durerà Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 'Avatar: Fuoco e cenere', cosa sapere sul terzo capitolo della saga; Avatar: fuoco e cenere il terzo capitolo della saga di James Cameron; Avatar: Fuoco e Cenere, il terzo capitolo della grande saga di James Cameron; Avatar. Fuoco e cenere: il ritorno su Pandora tra lutto, guerra e famiglia nel nuovo film di James Cameron. Avatar, ecco il terzo capitolo di Cameron - All’Astoria anche ’Norimberga’ e ’Un topolino sotto l’albero’ gratis per i primi 10 lettori ... ilrestodelcarlino.it

