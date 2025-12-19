Il Centro Consumatori Italia denuncia il “Far West” delle multe: Comuni accusati di ignorare le sentenze per fare cassa Ad Arezzo spunta l’Autovelox Schrodinger: è regolare e non lo è, misura e non misura, multa e basta. In Viale Don Minzoni un automobilista veneto viene pizzicato da un AUTOVELOX modello 106, dichiarato “REGOLARE” con la stessa convinzione con cui al bar ti dicono che il vino è bono anche se sa di tappo. Peccato che “regolare” non significhi omologato, ma solo approvato. Traduzione dal burocratese: è come dire “questa bilancia l’abbiamo vista una volta” invece di “questa bilancia pesa giusto”. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Autovelox dei miracoli: ad Arezzo la multa si misura “a naso”

La testa di cazzo colpisce ancora! Ad Arezzo tornano i sacchi della morte e nessuno muove un dito (ma si tappa il naso)

Autovelox, si cambia: nessuna multa se il dispositivo non è censito

