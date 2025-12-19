Autotorino corre controcorrente, il fatturato cresce a 2,8 miliardi.

Autotorino celebra il suo 60° anniversario con risultati eccezionali, confermando la sua crescita continua. Con un fatturato di 2,85 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto all’anno precedente, l’azienda dimostra di essere una delle realtà più solide e innovative nel settore automotive. Un traguardo che sottolinea la capacità di Autotorino di affrontare le sfide del mercato e di continuare a investire nel futuro.

Cosio Valtellino (sondrio) – Autotorino chiude l’anno del suo sessantesimo con un bilancio positivo a tutto tondo: 2,85 miliardi di fatturato (+5% sul 2024), 82.200 auto vendute (di cui 78.500 in Italia, in crescita del 5,8%, e 3.700 nella prima filiale estera a Varsavia) e la certificazione ‘Top Employers Italia 2025’, unico dealer automotive riconosciuto nell’anno per gli elevati standard nelle attività di risorse umane. Ne è passato di tempo da quando 60 anni fa nasceva di fatto Autotorino, una piccola realtà diventata ora colosso europeo. Il 2025 è stato all’insegna di consolidamento e significativi investimenti che ammontano a 102,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

