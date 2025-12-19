Autostrade | per lavori di manutenzione chiude stanotte l' immissione sulla D13

Si ricorda che, sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 19, alle 6:00 di sabato 20 dicembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A4 Torino-Trieste, il ramo di immissione sulla D13 Diramazione di Padova sud. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Interi tratti di autostrada chiusi per ore. La mappa per evitare brutte sorprese - Previsti diversi cantieri notturni sia sulla Autostrada del Sole A1 che sulla A11 Firenze Mare nei prossimi giorni, le indicazioni per aggirare i lavori ... lanazione.it

Lavori al cavalcavia di Udine Sud: chiuse alcune rampe tra A23 e casello. Percorsi alternativi - Per chi invece risiede nei pressi del casello di Udine Sud ed è diretto verso la A4, l'indicazione è quella di utilizzare la viabilità alternativa, opportunamente segnalata con frecce gialle, ... nordest24.it

Manutenzione sulla A8, chiusure notturne tra Solbiate e Gallarate - Varese, dalle 22 di giovedì 18 alle 5 di venerdì 19 dicembre sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e l’allacciamento con ... laprovinciadivarese.it

Si informa la cittadinanza che, per lavori programmati da Autostrade per l’Italia, dalle ore 22:00 di lunedì 15 dicembre alle ore 06:00 di martedì 16 dicembre 2025 sono previste modifiche alla viabilità sulla A14 – Bologna–Taranto. Direzione Bari Sarà chiuso - facebook.com facebook

