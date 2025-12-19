Autostrada Palermo-Catania lavori completati nei due viadotti che attraversano Casteldaccia

Sono stati completati i lavori sui viadotti Cubo e Perriera lungo l’A19, nel territorio di Casteldaccia. In meno di venti giorni, sono stati effettuati interventi di manutenzione e ripristino, garantendo ora maggiore sicurezza e fluidità alla carreggiata in direzione Catania. Un importante passo avanti per migliorare la viabilità sulla Palermo-Catania.

Ci sono voluti poco meno di venti giorni ma i lavori sui viadotti Cubo e Perriera, lungo la carreggiata in direzione Catania dell’A19, nel territorio di Casteldaccia, sono finalmente terminati. A comunicarlo è l’Anas, la società che gestisce la rete autostradale, dopo la conclusione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

