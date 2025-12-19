Autobus urbani gratis sabato 20 e domenica 21 dicembre

Durante il fine settimana del 20 e 21 dicembre, Parma offre un’occasione speciale: il trasporto pubblico urbano sarà completamente gratuito. Un’opportunità per scoprire la città in modo sostenibile e senza costi, godendo delle belle giornate di dicembre. Un invito a muoversi liberamente, contribuendo a ridurre l’inquinamento e a vivere in modo più consapevole le festività natalizie.

Belle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre il trasporto pubblico urbano a Parma sarà gratuito per tutti i passeggeri. Un'iniziativa annunciata da Tep che consentirà di spostarsi liberamente in città senza dover acquistare o validare alcun titolo di viaggio.

Festività natalizie, più autobus in città (soprattutto nel pomeriggio). In alcuni giorni corse gratuite - In occasione delle festività natalizie, sarà attivo un piano di potenziamento del servizio di trasporto pubblico urbano per rendere più semplici e sostenibili gli spostamenti nei fine settimana di mag ... gazzettadiparma.it

Il Comune di Macerata, in collaborazione con APM, annuncia anche per quest’anno un’iniziativa dedicata pensata per agevolare gli spostamenti dei cittadini nel periodo delle festività natalizie: tutte le corse degli autobus urbani saranno gratuite nei giorni f - facebook.com facebook

