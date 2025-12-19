Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione | tra i feriti anche due bambini

Un grave incidente si è verificato ieri sera a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, nei pressi del parco Prima Casa. Un furgoncino ha travolto alcune auto, coinvolgendo anche due bambini tra i feriti. La dinamica e le conseguenze dell’incidente stanno ancora emergendo, mentre le autorità intervenute stanno gestendo la situazione e prestando soccorso.

© Napolitoday.it - Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione: tra i feriti anche due bambini Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, all’altezza del parco Prima Casa. Due utilitarie sono rimaste coinvolte in un violento impatto che ha provocato il ribaltamento completo di una delle due sull’asfalto. Stando ad una prima. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Mezzanino, incidente tra auto e furgoncino dei pompieri: feriti i due conducenti Leggi anche: Scontro frontale tra due auto e un furgoncino in tangenziale, due morti: hanno 23 e 62 anni. Quattro feriti di cui uno gravissimo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione: tra i feriti anche due bambini; Incidente al Portuense, un 67enne morto e un ferito: caccia al conducente dell'auto che ha travolto un furgone. E in via Cassia morto un centauro di 20 anni. Un'altra vittima a Malafede; ; Furgone perde il controllo e travolge auto e motorini – Il video. Auto travolte da un furgoncino lungo la Circumvallazione: tra i feriti anche due bambini - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera a Melito, lungo la Circumvallazione Esterna, all’altezza del parco Prima Casa. napolitoday.it AGGIORNAMENTO: Violento impatto sulla Circumvallazione, 5 persone in ospedale, 4 bambini coinvolti. Auto travolte da uomo apparentemente ubriaco che ha provato a scappare a piedi - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.