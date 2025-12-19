Il rombo cupo del motore è stato improvvisamente sostituito dal rumore secco e assordante del cemento che si sbriciola sotto la forza d’urto del metallo lanciato a velocità folle. In un istante, l’oscurità della notte è stata lacerata dai vetri che andavano in frantumi e dal fumo acre che fuoriusciva dal cofano deformato, mentre il silenzio tornava a regnare subito dopo il terribile schianto. Chi era al volante, invece di cercare aiuto o verificare l’entità dei danni provocati, ha scelto la via del silenzio, aprendo la portiera e scivolando via tra le ombre come un fantasma, lasciando dietro di sé una carcassa d’acciaio incastrata tra le pareti domestiche e una scia di mistero che ancora attende di essere svelata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto si schianta contro una casa: “Al volante non c’è nessuno”. È giallo in Italia

