auto si schianta contro una casa a montichiari conducente fugge nel buio

Un forte boato nel cuore della notte, ma nessuno ad accorgersene. Nessuna chiamata di emergenza, nessun testimone e il conducente scomparso nel nulla. È il mistero che avvolge l'incidente avvenuto a Montichiari, in provincia di Brescia, dove un'auto si è schiantata contro la facciata di un'abitazione lungo la carreggiata. La scoperta all'alba. L'accaduto è venuto alla luce solo alle prime ore del mattino, intorno alle 7 di giovedì 18 dicembre, quando i proprietari della casa danneggiata hanno notato i segni dell'impatto e hanno contattato i soccorsi. Davanti a loro, una scena impressionante: un'Audi Q5 gravemente danneggiata, conficcata contro i muri dell'edificio.

