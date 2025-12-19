Auto si capotta in Tangenziale un ferito e lunghe code

Poco prima delle 14 di giovedì, un incidente grave ha coinvolto un'auto sulla tangenziale di Modena, causando il capottamento del veicolo. L'incidente ha provocato un ferito e lunghe code, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e garantire le necessarie assistenze.

© Modenatoday.it - Auto si capotta in Tangenziale, un ferito e lunghe code Poco prima delle ore 14 di giovedì pomeriggio si è verificato un grave incidente lungo la tangenziale di Modena. Lo scontro è avvenuto nella corsia in direzione Bologna, pochi metri prima dell'uscita 12 (cimitero di San Cataldo).Secondo quanto ricostruito sul posto in prima battuta, un suv marca. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Spaventoso incidente in tangenziale: auto si ribalta, feriti e lunghe code Leggi anche: Schianto tra auto in tangenziale: tre persone coinvolte e lunghe code Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidente sulla Tangenziale di Torino: auto ribaltata, un ferito - TORINO – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina sulla Tangenziale Sud di Torino, generando rallentamenti e l’intervento dei soccorsi. lagendanews.com

Auto si ribalta all'altezza dell'uscita del Drosso: disagi questa mattina in tangenziale, un ferito in codice giallo al San Luigi - L'incidente si è verificato in direzione Milano, ma non sono rimaste coinvolte altre vetture. torinoggi.it

Incidente in tangenziale a Beinasco: auto si ribalta in carreggiata, diversi chilometri di coda - Caos in tangenziale sud nella mattinata di oggi, martedì 16 dicembre 2025, per un incidente avvenuto all'altezza dello svincolo del Drosso, sul territorio comunale di Beinasco. torinotoday.it

Sanremo: si capotta con l'auto in via Giovanni Borea, 77enne lievemente ferito e traffico in tilt (Foto) x.com

Sanremo: si capotta con l'auto in via Giovanni Borea, 77enne lievemente ferito e traffico in tilt (Foto) Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di via San Francesco, un’ambulanza della Croce Rossa e la Polizia Municipale - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.