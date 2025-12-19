Auto si capotta in Tangenziale un ferito e lunghe code

Poco prima delle 14 di giovedì, un incidente grave ha coinvolto un'auto sulla tangenziale di Modena, causando il capottamento del veicolo. L'incidente ha provocato un ferito e lunghe code, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e garantire le necessarie assistenze.

Poco prima delle ore 14 di giovedì pomeriggio si è verificato un grave incidente lungo la tangenziale di Modena. Lo scontro è avvenuto nella corsia in direzione Bologna, pochi metri prima dell'uscita 12 (cimitero di San Cataldo).Secondo quanto ricostruito sul posto in prima battuta, un suv marca.

