Auto sbanda e va a finire in un fossato | morta una 55enne nell' Agrigentino

Un tragico incidente sulla provinciale tra Santa Margherita di Belice e Menfi si è concluso con la perdita di una donna di 55 anni. L’auto coinvolta ha sbattuto fuori strada, finendo in un fossato. La vittima, purtroppo, non è sopravvissuta allo schianto. La dinamica dell’incidente è ancora sotto approfondimento, mentre le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’accaduto.

© Feedpress.me - Auto sbanda e va a finire in un fossato: morta una 55enne nell'Agrigentino Una 55enne è morta in un incidente stradale sulla provinciale che collega Santa Margherita di Belice e Menfi. Per cause in corso di accertamento la donna avrebbe perso il controllo dell'auto che guidava uscendo dalla carreggiata e finendo in un fossato. Sul posto è intervenuto personale del 118. Indagano i carabinieri.

