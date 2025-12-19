Auto fuori controllo sfonda il muro di una villetta e si ribalta a Bagnaria | muore 36enne grave passeggero

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente nella notte: Niuvar Calo è morto nello schianto devastante a Bagnaria Arsa. Un impatto violentissimo, avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte, ha spezzato la vita di Niuvar Calao, 36 anni, cittadino colombiano residente a Palmanova. L’uomo è morto sul colpo dopo che l’auto che stava guidando è uscita di strada autonomamente finendo contro il muro di cinta di una villetta a Bagnaria Arsa, in provincia di Udine. La vettura ha sfondato la struttura in cemento armato, ha invaso un giardino privato e si è capottata, arrestando la corsa rovesciata. Un impatto talmente violento da non lasciare scampo al conducente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

auto fuori controllo sfonda il muro di una villetta e si ribalta a bagnaria muore 36enne grave passeggero

© Notizieaudaci.it - Auto fuori controllo sfonda il muro di una villetta e si ribalta a Bagnaria: muore 36enne, grave passeggero

Leggi anche: Esce di strada e sfonda con l'auto il muretto di una villetta: muore un 36enne

Leggi anche: Perde il controllo dell'auto, sfonda una recinzione e si ribalta in un campo: un ferito

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Bus di linea finisce la corsa in una vetrina nel centro di Torino, 3 feriti in via Cernaia; In fuga dai carabinieri di Voghera, lanciano un piccone che sfonda il parabrezza della gazzella: 2 in arresto; Attentato in Australia, Bertinotti: “Violenza cifra della società”; Pickup sbanda e piomba contro il cancello della scuola mentre i bambini fanno lezione.

auto fuori controllo sfondaAuto sfonda vetrata e resta sospesa nel vuoto dopo errore di manovra, salvo un 84enne - Ruote nel vuoto e cofano sospeso a otto metri d’altezza: la manovra errata poteva costare caro a un 84enne milanese, al primo piano di un’autorimessa ... virgilio.it

auto fuori controllo sfondaPerde il controllo dell'auto, sfonda una recinzione e si ribalta in un campo: un ferito - A restare ferito nel sinistro il conducente che è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso ... udinetoday.it

Auto fuori controllo piomba dentro un bar: travolto 32enne, è grave - Un'auto è piombata contro la vetrina di un bar ferendo cinque persone, una delle quali in modo grave. unionesarda.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.