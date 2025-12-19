Auto fuori controllo sfonda il muro di una villetta e si ribalta a Bagnaria | muore 36enne grave passeggero

L’incidente nella notte: Niuvar Calo è morto nello schianto devastante a Bagnaria Arsa. Un impatto violentissimo, avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte, ha spezzato la vita di Niuvar Calao, 36 anni, cittadino colombiano residente a Palmanova. L’uomo è morto sul colpo dopo che l’auto che stava guidando è uscita di strada autonomamente finendo contro il muro di cinta di una villetta a Bagnaria Arsa, in provincia di Udine. La vettura ha sfondato la struttura in cemento armato, ha invaso un giardino privato e si è capottata, arrestando la corsa rovesciata. Un impatto talmente violento da non lasciare scampo al conducente. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

