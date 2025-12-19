Australia | intelligence ' da nuovo video ulteriore conferma attacco ispirato a Isis'

Canberra, 19 dic. (Adnkronos) - Il primo ministro australiano Anthony Albanese ha dichiarato che un video online girato dall'intelligence del Paese ha fornito un'ulteriore conferma che la sparatoria di massa antisemita avvenuta domenica scorsa a Bondi Beach a Sydney è stata ispirata dal gruppo terroristico dello Stato islamico. "Siamo stati informati che l'Office of National Intelligence ha identificato un regolare video online proveniente dall'Isis che rafforza l'idea che si sia trattato di un attacco ispirato dallo Stato Islamico", ha detto Albanese ai giornalisti a Canberra, dove ha anche annunciato un piano di riacquisto di armi e una "giornata di riflessione" per abbracciare la comunità ebraica domenica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

