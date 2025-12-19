Australia dopo la strage di Bondi Beach via al più grande programma di riacquisto di armi dal 1996

Dopo la drammatica tragedia di Bondi Beach, che ha spezzato molte vite durante il primo giorno di Hanukkah, l’Australia si prepara a lanciare il suo più grande programma di riacquisto di armi dal 1996. Un'iniziativa che mira a rafforzare la sicurezza pubblica, eliminando le armi illegali e in eccesso, in nome della pace e della convivenza civile.

© Lettera43.it - Australia, dopo la strage di Bondi Beach via al più grande programma di riacquisto di armi dal 1996 Dopo la strage di Bondi Beach, in cui hanno perso la vita 15 persone di fede ebraica che stavano celebrando il primo giorno di Hanukkah, il governo australiano istituirà un importante programma nazionale di riacquisto delle armi da fuoco in eccedenza, recentemente vietate e illegali. Lo ha annunciato il primo ministro Anthony Albanese. Si tratterà del più grande National Gun Buyback da quello avviato nel 1996 dall’amministrazione di John Howard all’indomani della strage di Port Arthur, che vide un uomo fare fuoco sui turisti uccidendo 35 persone. Anthony Albanese (Ansa). Oggi ci sono oltre quattro milioni di armi da fuoco in Australia. 🔗 Leggi su Lettera43.it Leggi anche: In Australia via libera a leggi più severe sulle armi dopo la strage di Bondi Beach. I due killer erano padre e figlio Leggi anche: Lo choc e le domande dopo la strage di Bondi beach. Ma l’Australia può dare il buon esempio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Spari alla festa ebraica di Hanukkah, 15 morti. Identificati gli attentatori erano legati all'Isis; Strage a Bondi Beach, media: i due killer legati all’Isis. Cosa sappiamo; Lo choc e le domande dopo la strage di Bondi beach. Ma l’Australia può dare il buon esempio; Le vittime, l'Isis, le tensioni con Israele: cosa sappiamo della strage in Australia. Australia lancia piano di riacquisto armi dopo la strage di Bondi Beach - Il piano, il più ampio dai tempi di Port Arthur, prevede acquisto e distruzione di centinaia di migliaia di armi con finanziamento al 50% degli Stati e nuove restrizioni ... laregione.ch

Australia, premier Albanese annuncia misure contro incitamento all’odio dopo l’attentato di Bondi Beach - Stretta del primo ministro australiano Anthony Albanese contro l'incitamento all'odio e la radicalizzazione dopo l'attentato di Bondi Beach di domenica scorsa ... lapresse.it

Dopo la strage di Bondi Beach, l'Australia chiede leggi più severe sulle armi da fuoco - L a polizia sta indagando sulla sparatoria mortale avvenuta a Bondi Beach, in Australia, che avrebbe preso di mira degli ebrei che partecipavano a una festa di Hanukkah. starsinsider.com

Essendo il "contesto cambiato", dopo l'attentato di Bondi Beach in Australia, così ha dichiarato la polizia britannica, le autorità di Londra hanno fatto sapere che saranno arrestati coloro che canteranno pubblicamente slogan filo-palestinesi per "globalizzare l'In - facebook.com facebook

Il premier australiano, dopo la sparatoria di #BondiBeach, ha annunciato nuovi controlli per combattere ogni forma di violenza ed estremismo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.