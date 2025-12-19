Auser il volontariato non va in vacanza Appello ai giovani
L’estate non interrompe l’impegno di Auser, dove il volontariato continua senza sosta. In un appello ai giovani, i responsabili di Portico sottolineano l’importanza di essere presenti anche durante le festività, con 15 autisti che quotidianamente accompagnano le persone bisognose alle strutture socio-sanitarie di Forlì e Romagna. Un esempio di dedizione che dimostra come il volontariato sia un impegno costante, senza pause, neppure a Natale.
"Il volontariato non va mai in vacanza o in ferie, neppure per Natale". A sostenerlo sono i responsabili dell’Auser di Portico, in particolare i 15 autisti, impegnati ogni giorno ad accompagnare con l’auto persone bisognose alle strutture socio sanitarie di Forlì e Romagna da Portico, Bocconi e San Benedetto in Alpe. "Nel primo trimestre di quest’anno – racconta Sauro Benedetti, braccio destro del responsabile Ezio Palli – la nostra auto ha percorso 8.052 km, che equivale ad una media di 2,5 viaggi al giorno". Questa media significa occupare ogni giorno almeno due autisti volontari, "un impegno enorme – commenta il responsabile del gruppo, Ezio Palli – che coinvolge tutta l’associazione e non solo gli autisti attivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
