È partito il 7 dicembre, da Catania, l’attesissimo Tour Live di Aurora e Ludovica, le simpaticissime e dolcissime sorelle Star del Web e di YouTubeLa produzione del tour comunica che la data di Napoli prevista il 20 dicembre è stata posticipata causa malattia onerosa di una delle due artiste. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - "Aurora e Ludovica in tour live" al Palapartenope posticipato al 7 marzo 2026

