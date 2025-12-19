La presenza di Alberto Stasi in udienza a Pavia riaccende il dibattito sulla distinzione tra aula e studio tv, ormai senza confini. Mentre Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si affaccia di fronte al tribunale, Andrea Sempio, attualmente indagato, resta fuori. Un confronto che esplora i limiti e le possibilità della comunicazione giudiziaria nel nostro tempo.

Ieri in Tribunale a Pavia era presente Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva dell'omicidio di Chiara Poggi, e non Andrea Sempio, l'attuale indagato. Ma Stasi poteva starci veramente in aula? Lo ha spiegato a Fanpage.it Paolo Di Fresco, avvocato penalista del Foro di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Caso Garlasco: ‘Stasi escluso definitivamente da tracce Dna’, scontro sulla sua presenza in aula

Leggi anche: Garlasco, Stasi a sorpresa in aula e tracce di DNA: cosa è successo nell’ultima udienza dell’incidente probatorio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

“Aula e studio tv ormai non hanno confini”: perché si discute sulla presenza di Stasi in udienza per Garlasco - Ieri in Tribunale a Pavia era presente Alberto Stasi, unico condannato in via definitiva dell'omicidio di Chiara Poggi, e non Andrea Sempio, l'attuale ... fanpage.it