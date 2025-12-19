Augsburg-Werder Brema sabato 20 dicembre 2025 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Non è andata bene la seconda gara di Baum con l’Augsburg, con i Fuggerstaedter che quest’oggi cercano di rialzare la testa contro il Werder Brema. I bavaresi sono caduti a Francoforte dopo un’autentica battaglia, lottando aspramente ma cedendo di misura agli Adler. Quinto KO esterno stagionale in trasferta dove la squadra ad oggi ha fatto solamente 4 punti in 7 gare. La . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Augsburg-Werder Brema (sabato 20 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Leggi anche: Augsburg-Werder Brema (sabato 20 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici Leggi anche: Werder Brema-Colonia (sabato 29 novembre 2025 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Le partite di oggi: il big match Juventus-Roma, Premier, Liga e Bundesliga; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Augsburg-Werder Brema (sabato 20 dicembre 2025 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Augsburg-Werder Brema 20 Dicembre 2025: 15ª Giornata di Bundesliga. Pronostico Augusta vs Werder Brema – 20 Dicembre 2025 - Alla WWK Arena si gioca il 20 Dicembre 2025 alle 15:30 un match cruciale per la Bundesliga: Augusta - news-sports.it

Bundesliga: Werder Bema ko, prima vittoria per l'Augsburg! - Si è aperta ufficialmente stasera la settima giornata della Bundesliga tedesca, con la sfida tra il fanalino di coda Augsburg, ancora alla ricerca della prima vittoria, e il Werder Brema, che invece ... calciomercato.com

Bundesliga, il Werder Brema sbaglia un rigore al 94' e l'Augsburg vince fuori casa - Un gol di Demirovic al 63' ha regalato i tre punti alla squadra di Maassen, che ha però tremato ... m.tuttomercatoweb.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.