Attesa troppo lunga donna picchia un medico alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra | arrestata

Una lunga attesa in pronto soccorso sfocia in un gesto violento alla Clinica Villa dei Fiori di Acerra. Una donna di 46 anni, insoddisfatta dei tempi di attesa, ha aggredito un medico, culminando con il suo arresto da parte della Polizia di Stato. Un episodio che sottolinea le tensioni e le difficoltà del sistema sanitario sotto pressione.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto una donna di 46 anni che, lamentando tempi di attesa troppo lunghi in Pronto Soccorso, ha aggredito un medico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

