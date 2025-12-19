Attacco alla Brown University | così un post su Reddit ha segnato la svolta e portato al killer Valente

Un post su Reddit ha scatenato un attacco alla Brown University, portando alla drammatica vicenda del killer Valente. La caccia all’uomo si è protratta per ore e giorni, culminando con il ritrovamento del suo cadavere in un deposito a Salem, nel New Hampshire. Un episodio che ha sconvolto l’intera comunità e ha acceso i riflettori su un oscuro intreccio di eventi e responsabilità.

La caccia all'uomo si è protratta per ore, giorni, fino a quando non è stato ritrovato cadavere in un deposito a Salem, nel New Hampshire. Sul movente che ha portato Claudio Neves Valente a uccidere alla Brown University e a colpire a morte il professore del Mit Loureiro permangono ancora molte incognite, sulle quali le autorità stanno indagando. Quello che è certo, è che a mettere sulle tracce dell'assassino è stato un post comparso su Reddit dal quale sono poi scaturiti i collegamenti degli inquirenti sui due episodi. La polizia, durante la conferenza stampa del procuratore generale del Rhode Island Peter Neronha, ha ringraziato una persona che aveva avuto diversi incontri col killer per aver fornito un'informazione cruciale.

