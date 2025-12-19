Attacco a IrpiniAmbiente chiesta condanna per Antonio Mazzocchi
Il pubblico ministero ha chiesto cinque anni e sei mesi di reclusione per Antonio Mazzocchi, accusato di aver attentato alla sede di IrpiniAmbiente. La vicenda, ancora in fase di accertamento, solleva molte questioni sulla sicurezza e sulla tutela delle strutture pubbliche. L’udienza si svolge davanti al tribunale, mentre l’accusato si difende. La sentenza potrebbe segnare un importante precedente nel panorama giudiziario e ambientale italiano.
