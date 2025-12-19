Attacchi dei lupi nel Ravennate Staloni Avs | Sbranati un cane due capre e quattro oche Serve un intervento
Recenti attacchi di lupi nel Ravennate, in particolare nelle Ville Unite, hanno causato la perdita di animali domestici e da allevamento, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le sbranature di un cane, due capre e quattro oche evidenziano la crescente presenza di questi predatori nella zona. È urgente intervenire per tutelare gli animali e garantire la sicurezza delle comunità locali.
Non solo avvistamenti, ma anche attacchi di lupi con animali sbranati si sono verificati negli ultimi tempi nel Ravennate, specialmente nella zona delle Ville Unite. A rendere nota la situazione è il consigliere comunale Nicola Staloni (Alleanza Verdi e Sinistra), che presenta un'interrogazione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
