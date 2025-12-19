Attacchi dei lupi nel Ravennate Staloni Avs | Sbranati un cane due capre e quattro oche Serve un intervento

Recenti attacchi di lupi nel Ravennate, in particolare nelle Ville Unite, hanno causato la perdita di animali domestici e da allevamento, suscitando preoccupazione tra i residenti. Le sbranature di un cane, due capre e quattro oche evidenziano la crescente presenza di questi predatori nella zona. È urgente intervenire per tutelare gli animali e garantire la sicurezza delle comunità locali.

Lupi e fauna selvatica nel Ravennate: 300mila euro di danni per le Cooperative Agricole Braccianti - Lupi e fauna selvatica nel 2025 hanno causato danni per circa 300mila euro nei campi coltivati dalle Cooperative Agricole Braccianti della provincia di Ravenna. cacciapassione.com

Nuovi attacchi di lupi: “Ora colpiscono di giorno” - Un altro attacco di lupi, ma questa volta il nostro cane, anche se ferito e sanguinante, si è salvato”. ilrestodelcarlino.it

Il vero problema non è l’“isteria mediatica”, ma la sottovalutazione dei dati concreti: i lupi in Italia hanno causato attacchi documentati a persone e devastazioni agli allevamenti. Negare questi fatti significa disinformare. Un’analisi critica e documentata L’articol - facebook.com facebook

