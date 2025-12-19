Attacchi a Taipei | tre morti e sei feriti il sospettato si toglie la vita

ABBONATI A DAYITALIANEWS È di tre persone uccise e sei ferite il bilancio ancora provvisorio dei due violenti attacchi avvenuti a Taipei. Il presunto responsabile, un cittadino taiwanese di 27 anni, dopo aver seminato il panico in diverse zone della città, si è suicidato gettandosi dal quinto o sesto piano di una libreria. Il caos nella metropolitana. Le prime segnalazioni sono arrivate nella serata di venerdì, ora locale, dalla stazione centrale di Taipei. Secondo quanto riferito da Taiwan News, il giovane avrebbe agito all’ uscita M7, dove ha lanciato granate fumogene creando confusione e paura tra i passanti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Attacchi a Taipei: tre morti e sei feriti, il sospettato si toglie la vita Leggi anche: “Non avremo mai una risposta”: si toglie la vita il sospettato dell’esplosione mortale in una palazzina Leggi anche: Uccide l'ex compagna e poi si toglie la vita: i due trovati morti in casa dai carabinieri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Attacco con coltello a Taipei: tre vittime e sette feriti, morto anche l’assalitore - (LaPresse) È di tre morti, compreso l’assalitore, e sette feriti il bilancio dell’attacco con coltello e fumogeni avvenuto a Taipei, capitale ... stream24.ilsole24ore.com

FLASH: Taiwan, paura in metro a Taipei. Attacco con coltello e fumogeni, 3 morti e 5 feriti - A seguito dell’episodio con il fumogeno, un uomo sulla cinquantina ha subito un arresto cardiaco ed è deceduto nonostante i tentativi di rianimazione ... affaritaliani.it

Attacco nel centro di Taipei: giovane con un coltello semina morte e terrore - Almeno tre morti e cinque feriti alla stazione principale della città per un'azione omicida contro la folla di cui non è chiaro il movente. asianews.it

TAIWAN. Se Pechino non invade, l’assedio cinese a Taipei è già... https://www.agcnews.eu/taiwan-se-pechino-non-invade-lassedio-cinese-a-taipei-e-gia-iniziato/ #agcnews - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.