Atta per il Napoli è il sostituto ideale di Anguissa ma l’Udinese chiede fino a 40 milioni

Il Napoli continua a monitorare Arthur Atta, centrocampista francese dell’Udinese. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur su X: Il Napoli tiene d’occhio il centrocampista dell’Udinese Arthur Atta come sostituto di Anguissa. Valore di 30milioni, che può salire a 40 milioni. L’Udinese è disposto a venderlo solo per cifre molto alte. Anche Juventus, Lazio e Rennes sono interessati. #Napoli Napoli eye Udinese’s midfielder Arthur Atta as Anguissa replacement! Market value €30m, could rise to €40m. Udinese only willing to sell for very high bids. Juventus, Lazio & Rennes also interested. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ds #Napoli: "Per noi #Atta è un giocatore positivo" "È un giocatore forte e destinato ad una grande carriera, ma non devo dirlo io e l' #Udinese ha sempre avuto giocatori forti. #Lucca Deve crescere, ma siamo convinti che abbia le giuste caratteristiche" # x.com