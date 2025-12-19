Il Napoli segue con molta attenzione il giocatore dell’Udinese. La dirigenza partenopea continua a seguire con particolare attenzione il centrocampista dell’Udinese Arthur Atta, in vista . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Atta idea sempre viva, ma l’affare è molto difficile

Leggi anche: Pjanic svela: «Giocare allo Stadium non è mai facile, è uno stadio speciale, sempre difficile giocare ma vedo la Roma molto solida»

Leggi anche: Idea Arthur Atta per gennaio: osservatori all’Olimpico

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

"È stato un atto di affetto verso un’intera comunità, verso i più fragili, verso l’idea stessa di vivere insieme proteggendoci gli uni con gli altri" - facebook.com facebook

#Atta, l' #Udinese ha le idee chiare per il futuro del promettente centrocampista #SerieA #Calciomercato x.com