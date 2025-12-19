Atletico Levane Leona Si chiude l’anno Bilancio positivo

L’Atletico Levane Leona si avvia alla conclusione di un anno ricco di sfide e soddisfazioni. Con un bilancio di 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, la squadra ha dimostrato determinazione e crescita nel campionato di Prima Categoria Girone E. Un percorso che testimonia l’impegno e la passione di tutto il club, pronti a ripartire con entusiasmo nel nuovo anno.

16 punti frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte è questo il percorso che ha visto fino a questo momento protagonista l'Atletico Levane all'interno del Campionato di Prima Categoria Girone E. Dei risultati lineari quelli ottenuti dalla squadra bianco-verde che a due giornate dalla fine del girone d'andata, si trova in nona posizione con un solo punto in più rispetto alla zona play out, attualmente occupata dal Marino Mercato Subbiano. A tre lunghezze di distanza si trova invece il Capolona Quarata che occupa l'ultima posizione disponibile per i play-off e con cui gli uomini di mister Massimo Bastianelli hanno pareggiato 1-1 appena due giornate fa.

