Atalanta Scamacca si è finalmente ritrovato | l’attaccante della Dea ora va a caccia di un nuovo record I dettagli
Atalanta, la Dea ha finalmente ritrovato Scamacca ed ora l’attaccante di Palladino è alla ricerca di un nuovo record. Ecco tutti i dettagli Dopo un periodo complicato segnato da gravi infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi per gran parte della scorsa stagione, Gianluca Scamacca sta finalmente tornando protagonista con la maglia dell’Atalanta. L’attaccante . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Diretta gol Serie A, Pisa Inter finisce 0-2, alle 20.45 Roma Napoli. Ora Atalanta Fiorentina, LIVE 0-0: due volte Carnesecchi, si salva la Dea che risponde con Scamacca
Leggi anche: Scamacca Atalanta, l’attaccante ha un obiettivo: ecco di cosa si tratta
Diretta/ Atalanta Cagliari (risultato finale 2-1): Scamacca trascina la Dea! Serie A, 13 dicembre 2025 - Diretta Atalanta Cagliari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dalla New Balance Arena per il quindicesimo turno di Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net
Scamacca condanna nel finale un buon Cagliari: l’Atalanta vince 2-1 - Ripresa senza cambi e al 48’ ancora Cagliari pericoloso: cross di Adopo da destra sul secondo palo, dove Folorunsho nell’area piccola è anticipato da un intervento provvidenziale di Kossounou. unionesarda.it
Scamacca è rinato con Palladino: doppietta al Cagliari, vince 2-1 l'Atalanta - 1 il match del Gewiss Stadium tra Atalanta e Cagliari, valido per la quindicesima giornata di Serie A. tuttonapoli.net
Occhi puntati su Scamacca @giulialeonardi5 #Scamacca #Atalanta #SerieA #Fantacup #Fantacalcio - facebook.com facebook
Atalanta, l’asta delle maglie del Christmas Match: Scamacca schizzato a 1.500 euro x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.