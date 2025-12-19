Atalanta nessuna multa dal giudice sportivo dopo 15 giornate | è l’unica in Serie A
L’Atalanta si distingue in Serie A non solo per il suo stile di gioco, ma anche per un record insolito: nessuna multa dal giudice sportivo dopo 15 giornate. In una speciale classifica delle venti squadre, si trova in fondo, ma senza alcuna sanzione. Un dato che sottolinea un aspetto unico e particolare della squadra bergamasca, lontano da polemiche e contestazioni.
C’è una speciale classifica delle venti squadre di Serie A in cui l’Atalanta è ultima. E no, non è un’onta. Anzi, se mai l’opposto. È quella delle multe: la società bergamasca infatti dopo 15 giornate di campionato è l’unica a non aver ancora pagato una sanzione del giudice sportivo. A rivelarlo è il giornalista Andrea Riscassi di Raisport, che ha stilato la graduatoria con tutte le somme pagate fino a questo momento. Nella quale, appunto, il conto nerazzurro è ancora immacolato. La stragrande maggioranze delle multe è stata comminata per questioni relative ai comportamenti delle proprie tifoserie, dal lancio di fumogeni all’accensione di petardi, fino a lancio di bicchieri e cori beceri o di discriminazione, ma anche per questioni relative alle procedure come ad esempio i ritardi nella ripresa del gioco dopo l’intervallo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
