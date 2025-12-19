Atalanta Kamaldeen Sulemana in gruppo | pronto per la trasferta di Genova

Bergamo, 19 dicembre 2025 – L’ Atalanta confida di recuperare anche Kamaldeen Sulemana in vista della trasferta di domenica sera a Marassi sul campo del Genoa. Il 23enn e attaccante ghanese - fuori da due tre settimane per la distrazione di primo grado del muscolo ileopsas destro subita nell’avvio di gara di Coppa Italia dello scorso 3 dicembre, peraltro sempre contro il Genoa - da ieri ha ripreso a lavorare individualmente sul campo e questa mattina ha svolto una seduta parziale con il gruppo agli ordini di Raffaele Palladino. L’ex Nordsjelland, Rennes e Southampton domani dovrebbe dunque tornare nella lista dei convocati per la trasferta ligure: l’attaccante ghanese classe 2002 è il sostituto naturale di Lookman, per caratteristiche tecniche e tattiche, nel ruolo di esterno offensivo sinistro e l’Atalanta punta ad averlo al meglio per la successiva sfida casalinga contro l’Inter. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net

