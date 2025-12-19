Aston Villa-Manchester United domenica 21 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 21 dicembre 2025 alle 17:30 si accenderà il Super Sunday con il big match tra Aston Villa e Manchester United. Un incontro imperdibile che chiude il calendario domenicale prima di Natale, attirando l’attenzione di appassionati e scommettitori. In questa occasione analizzeremo formazioni, quote e pronostici per vivere al meglio questa sfida di alta intensità nel massimo campionato inglese.

© Infobetting.com - Aston Villa-Manchester United (domenica 21 dicembre 2025 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici Aston Villa e Manchester United presidiano il programma dell'ultima domenica prima di Natale in quello che mediaticamente viene chiamato Super Sunday, ovvero il tradizionale match delle 17:30 che in questo caso è anche l'unico del palinsesto inglese per quanto riguarda la massima serie. I Villans hanno vinto le ultime nove partite disputate in tutte le . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

