Aston Villa-Man United | formazioni statistiche e anteprime

2025-12-19 20:32:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima della partita. L’Aston Villa cercherà di mantenere la sua improbabile sfida per il titolo di Premier League allungando la serie di vittorie a 10 partite quando affronterà il Manchester United domenica. Il Villa è terzo in classifica, a soli tre punti dalla capolista Arsenal, che sabato affronterà l’Everton. Gli uomini di Unai Emery non hanno perso una partita dalla sconfitta per 2-0 contro il Liverpool ad Anfield, e ci si aspetta che continuino la loro corsa contro uno United incoerente che non mantiene la porta inviolata dalla vittoria per 2-0 sul Sunderland il 4 ottobre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

