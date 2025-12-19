Asta benefica delle maglie | l’Avellino fa gol anche nel sociale

La seconda edizione dell’asta benefica delle maglie dell’US Avellino 1912 ha riscosso grande successo, rafforzando il legame tra passione sportiva e solidarietà. Un evento che ogni anno unisce tifosi e comunità, dimostrando come il calcio possa fare la differenza anche nel sociale. Un momento di grande emozione e impegno, che conferma l’importanza di sostenere cause nobili attraverso lo sport.

È stata un successo la seconda edizione dell'asta benefica delle maglie dell'US Avellino 1912, un appuntamento che ormai si sta consolidando nel calendario biancoverde come momento di incontro tra sport e solidarietà. Dopo la prima edizione andata in scena al termine della vittoria del campionato, l'iniziativa promossa dall'Associazione "Per la Storia", guidata dallo storico tifoso Mario Dell'Anno, ha permesso di raccogliere 11.310 euro, somma che sarà devoluta in beneficenza ad enti e organizzazioni attive sul territorio. Parte del ricavato è già stata destinata all'installazione di defibrillatori nelle comunità di Solofra e Sperone, a conferma della concreta ricaduta sociale dell'evento.

