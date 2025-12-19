Assisi il concerto di Natale compie 40 anni | quando va in onda
Dal cuore di Assisi, un appuntamento che ha attraversato quattro decenni: il Concerto di Natale nella Basilica di San Francesco festeggia il suo 40° anniversario. Un evento che unisce musica e spiritualità, diventato simbolo delle festività natalizie nella città serafica. L’edizione 2025 promette di essere ancora più speciale, celebrando la tradizione e il valore di un momento unico per tutta la comunità e i visitatori.
Assisi, 17 dicembre 2025 – Compie 40 anni il concerto di Natale nella Basilica di San Francesco, ad Assisi. E lo fa con un' edizione speciale, che unirà alla musica della tradizione e brani del repertorio contemporaneo, grazie anche alla partecipazione di Noemi. Il concerto è già stato registrato nella chiesa superiore della Basilica e verrà trasmesso il 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 e in Eurovisione dopo il messaggio di Natale e la benedizione Urbi et Orbi del Santo Padre Leone XIV. Oltre alla cantante - ha annunciato la sala stampa del Sacro convento -, saranno protagonisti di questa edizione Lucie Horsch al flauto dolce, il controtenore Carlo Vistoli, a cui si uniranno il coro di voci bianche "I piccoli musici", guidati dal maestro Mario Mora, e i tenori e bassi del "Coro Maghini" guidati dal maestro Claudio Chiavazza.
