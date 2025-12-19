Asset russi l’Ue fa dietrofront | sì al prestito da 90 miliardi ma attraverso debito comune

L’Europa cambia strategia sugli asset russi, approvando un prestito da 90 miliardi con un debito comune. Dopo tensioni e divergenze, l’UE si allinea alle posizioni italiane e di altri Paesi che vedevano in questi asset più opportunità che ostacoli, segnando un nuovo passo verso una gestione condivisa e più flessibile delle risorse russe.

