asset russi la sconfitta di von der leyen e merz bloccati dai sovranisti

Al termine di uno dei vertici più lunghi e delicati degli ultimi tempi, l’Europa ha scelto di sostenere l’Ucraina per il 2026 e 2027 nel segno dell’unanimità con un prestito da 90 miliardi. Ma attraverso il debito comune e non con l’uso degli asset russi, su cui c’era la contrarietà non solo di Paesi quali Italia, Bulgaria, Malta, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e soprattutto Belgio. Contro l’utilizzo dei beni di Mosca c’era anche l’amministrazione Usa di Donald Trump. Un vertice che ha due sconfitti: Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Sugli asset russi una sconfitta per von der Leyen e Merz. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

