Assenteismo al Comune di Favara chiesti 31 rinvii a giudizio

La Procura di Agrigento ha richiesto 31 rinvii a giudizio per dipendenti comunali di Favara, sospettati di aver alterato le timbrature dei badge per coprire assenze ingiustificate. Un caso che mette sotto la lente il funzionamento interno dell’amministrazione e solleva importanti questioni sulla trasparenza e l'integrità del personale pubblico.

La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio di 31 dipendenti comunali accusati di aver truccato le timbrature del badge per coprire colleghi assenti. L'udienza preliminare è fissata per il 2 marzo davanti al gup Alberto Lippini.Blitz dei carabinieri al Comune di Favara: 30 indagati.

